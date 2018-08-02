«الماكو» تقتنص عقود توريد محولات ومعدات بقيمة 410 ملايين جنيه





■ يوسف: 50 مليون جنيه لاستصلاح 500 فدان بشرق العوينات

عمر سالماقتنصت شركة النصر لصناعة المحولات الكهربائية «الماكو»، عقود توريد معدات ومحولات كهربائية بقيمة 410 ملايين جنيه، لصالح «القابضة لكهرباء مصر»، والقوات المسلحة.كشف بسيم يوسف، رئيس الشركة فى تصريح لـ«المال»، أن العقد الأول بقيمة 360 مليون جنيه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويتضمن العقد التوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد (51) محول جهد 66/11 كيلوفولت سعة 40 ميجا فولت أمبير حزمة أ.وقال إن مدة التنفيذ 5 أشهر من تاريخ التوقيع بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 355.4 جنيه، وتمويل العقد من اعتمادات مشروعات مناطق الكهرباء (القناة الدلتا إسكندرية وغرب الدلتا مصر العليا مصر الوسطى) لعدد 45 محولا وتمويل 6 محولات من هيئة المجتمعات العمرانية.أضاف أن الشركة اقتنصت عقدا لصالح القوات المسلحة لتوريد معدات بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه، بالمواقع الخاصة بالقوات المسلحة فى شرق العوينات، لاستصلاح 500 فدان تابعة لمشروعات المليون ونصف المليون فدان، وتستغرق مدة تنفيذ العقد 4 أشهر، والانتهاء من التوريد مع بداية 2019.أكد يوسف أن تحريك أسعار الكهرباء ساهم فى زيادة الطلب على المشروعات الشمسية، لا سيما أنها تعد مستقبل الطاقات، كما أن الطاقة المتجددة ستكون الأرخص خلال الفترة المقبلة، فى ظلِّ إعلان الحكومة عن إلغاء الدعم عن الطاقة قريبًا، وزيادة أسعار الوقود عالميًّا.كان يوسف قد أوضح فى تصريح سابق أن الشركة تمكنت من التعاقد على تصدير محولات كهربائية إلى دولة الكويت، وجارى العمل على إبرام تعاقدات أخرى خلال العام الحالى، فى ظل تمتع منتجات الشركة بسمعة طيبة فى دول الخليج.أشار إلى أن الشركة تمكنت من توقيع تعاقدات بواقع مليار جنيه، خلال العام الماضى، فى ظل حدوث طفرة بمشروعات الكهرباء داخل السوق المحلية على صعيد خطط وزارة الكهرباء، لإنشاء شبكة كهربائية موازية، وإعلانها عن تنفيذ مشروعات تصل تكلفتها إلى 38 مليار جنيه، بشركات توزيع ونقل الكهرباء لمدة عامين.