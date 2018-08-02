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اقتصاد وأسواق
1.5 مليار جنيه استثمارات مصرية إماراتية بمدينة دمياط للأثاث
الخميس 02 أغسطس 2018 09:44 ص
المعتز بهاء الدين الرئيس والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث
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المعتز بهاء الدين الرئيس والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث
معتز بهاء الدين: دراسة العروض الفنية والمالية لاختيار الأفضل
أحمد اللاهونى
تتفاوض شركة مدينة دمياط للأثاث مع مستثمرين مصريين وإماراتيين، لإنشاء قاعات مؤتمرات بمساحة 20 ألف متر مربع، ومستشفى وفندق 3 نجوم، ومعهد فنى للتصميم والتدريب الحرفى، بحجم استثمارات 1.5 مليار جنيه، ضمن استكمال مخطط المنطقة التجارية التسويقية للمدينة.
وقال معتز بهاء الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، فى تصريحات لـ«المال»، إن شركته تدرس فى الوقت الحالى، العروض الفنية والمالية المقدمة إليها من المستثمرين لاختيار الأفضل منها.
ورفض العضو المنتدب الإفصاح عن تفاصيل العروض أوأسماء المستثمرين المتنافسين على تنفيذ المشروع، خوفًا من تعطل المفاوضات القائمة، حسب قوله.
يذكر أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط يعد أحد أهم المشروعات القومية فى مصر، والتى توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، ويهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها.
ويضم المشروع 1200 ورشة لصغار الصناع، وأراضى للأغراض الصناعية كاملة المرافق بمساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية، تضم مركزا تجاريا لتسويق الأثاث يضم 400 معرض، وأرض معارض وفندقا 4 نجوم وآخر 3 نجوم، ومركزا دوليا للمؤتمرات، وتشمل خدمات إدارية ومستشفى ومركزا تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفى، وخدمات مكملة أخرى.
تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث، برأسمال مرخص به 5 مليارات جنيه، ومدفوع 518 مليونا، تم رفعه بعد ذلك إلى 628 مليونًا، وتضمن الجهات المساهمة بها، بنك الاستثمار القومى %40، ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل %40 من رأس مال الشركة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة %5، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى – إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية %15.
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