الهلال الأحمر المصري يدشن الدورة الثالثة للإعلام الإنساني

أمانى العزازي



كشف الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني عن إنشاء رابطة للإعلام الإنساني ضمن جهود المنظمة لخدمة جهود مكوناتها من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وتأسيس قاعدة بيانات للإعلاميين والإعلاميات المهتمين بهذا النوع من الإعلام ليكون عوناً لتلك الجمعيات.



وأشار إلى أن إطلاق مثل هذه الرابطة من مصر يرجع إلى ما تزخر بِه من كوادر متميزة في مجال وسائل الاعلام المتنوعة، بالإضافة إلى حاجة المجتمع الإنساني لجهود الاعلام في نقل الصورة الواقعية للرأي العام في مثل هذا الوقت الذي يعج بالمآسي والصراعات والكوارث.



وأكد أن المنظمة تسعى إلى بناء شراكات أفقية مع الاعلام ، وأخرى أفقية مع الحركة الدولية الإنسانية مستهدفةً إبراز دور الجمعيات الوطنية ومساندتها في رسالتها للمحتاجين واللاجئين رغم كل الصعوبات التي تواجهها.



جاء ذلك في كلمته بمناسبة تدشين الدورة الثالثة للإعلام الإنساني التي تستضيفها جمعية الهلال الأحمر المصري بالقاهرة، بحضور الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للجمعية، والسيد رونالد أوفترنجر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة ، والذي نوه بهذه الدورة في دعم مهارات الاعلاميين على مختلف تخصصاتهم ، والتغطيات الاعلامية المحايدة وغير المنحازة في أوقات النزاعات. بما في ذلك فهم وتحليل النزاع، والتحديات التي تواجه الإعلاميين خلال تغطية النزاعات، ودور الإعلام في تأجيج أو تخفيف حدة النزاعات، والتغطية المباشرة.



وفِي سياق الدورة، رحبت الأستاذة الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصرى بضيوف الدورة من الإعلاميين والإعلاميات والمهتمين بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن هذه الدورة التي تعقدها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وتستضيفها جمعية الهلال الأحمر المصري تحت شعار "بالعمل نصنع الأمل" في اليومين الأوليين من أغسطس بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينا زون".



وأضافت أن هذه الدورة ضمت مجموعة من ورش العمل استهدفت بناء القدرات الإعلامية للجمعيات الوطنية في مجال العمل الإنساني بإدارة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الساحة.



وتحدثت "كامل" بشكلٍ عام عن جهود جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر ودورها في رسالة العمل الإنساني ، ونوهت بجهود المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دعم وتنسيق الحراك الإنساني داخل الساحة المليئة بالصراعات والكوارث . وأكدت على دور الاعلام بكافة تفاصيله نحو نقل صورة محايدة وغير متحيزة تخدم الموضوعات الإنسانية ، ولفتت إلى الدور التطوعي الممارس من خلال الاعلام الإنساني ، موضحة الدور الهام للمتطوعين بشكل عام في خدمة الجمعيات الوطنية .



وشهدت الدورة إطلاق منصة الكترونية لحصر المهتمين بالإعلام الإنساني عبر الرابط http://eepurl.com/cDdzOn . الى جانب عرضاً تم من خلاله تدشين الدورة الثالثة للإعلام الانساني الثالثة والتي شملت موضوعات الاعلام الانساني أثناء النزاعات المسلحة ، صناعة المادة الوثائقية الإنسانية ، صياغة البيانات الصحفية والنداءات الإنسانية.



كما تعتبر "المائدة المستديرة" إحدى الحلقات التدريبية التي تجمع الإعلاميين والمتحدثين لمناقشة واقع الإعلام الإنساني تجاه الأزمات الراهنة، واستعراض المآسي والمعوقات التي تواجه الجهات الإعلامية في الوصول للمعلومة الصحيحة، المعوقات المهنية التي تحول دون وصول الإعلام للمآسي، تدريب الإعلاميين بكيفية التعامل مع المآسي ، الموضوعية والحياد في عرض المواضيع، ترتيب أولويات الاعلام في تناول القضايا المختلفة للاجئين والنازحين والمهاجرين، وتكوين إعلام إنساني عربي بهدف الربط بين القضايا العامة الإنسانية المتشابهة في بعض دول العالم العربي المتعلقة بالأزمات الإنسانية، بالإضافة إلى مستجدات الإعلام الإلكتروني والمنصات الإلكترونية الإنسانية.