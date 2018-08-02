بورسعيد تستعين بالطاقة الشمسية لإنارة الطرق

الطاقة الشمسية

- تخصص ٢٦ مليون جنية لرفع كفاءة شارع ميناء غرب بورسعيد



أمانى العزازي



أعلنت محافظة بورسعيد عن خطتها فى رصف الطرق الداخلية، ورفع كفاءة شوارعها الرئيسية، بجانب ما تقدمه الدولة للمحافظة من مخصصات مالية فى إطار خططها لإنشاء وتطوير شبكات الطرق بالجمهورية.



وأكد بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأربعاء، معدلات تنفيذها لخطة الرصف العام الماضي (٢٠١٧ - ٢٠١٨)، وما هو قيد التنفيذ خلال العام الجاري، حيث تم بالفعل رفع كفاءة، وإنشاء طرق جديدة في نطاق حي الجنوب بلغت تكلفتها 13 مليون جنيه، وهي طرق (مصرف سرحان - جوقلة بطول 2 كم بداية من مشروع ناصر - الحية والنجار بطول 4 كم).



وأشار إلى إدراج 12.5 مليون جنيه من موازنة الدولة لإنهاء جميع الأعمال التي بدأ العمل بها العام الماضي في حي الجنوب، وجارٍ اعتماد مبالغ إضافية فور الانتهاء من الاعتمادات المدرجة.



فيما اتكفلت المحافظة برصف شبكة الطرق بالحي الإماراتي بإجمالي 14 مليون جنيه، وذلك من مواردها الذاتية بعيدا عن موازنة الدولة، كما تم اعتماد حوالي لرفع كفاءة وتطوير شارع محمد على خصص 10 ملايين جنيه منها لعملية الرصف فقط وتدعم المحافظة 6 ملايين المتبقية منها لعملية التجميل والكهرباء.



ومن المخطط استخدام أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية الموفرة للطاقة في شارع محمد علي، وذلك للمرة الثانية حيث تم استخدامها من قبل في إنارة منطقة الرسوة، وتتجه محافظة بورسعيد في جميع مشروعات الكهرباء القادمة إلى الإناردة بالطاقة الشمسية للشوارع التي تصلح لذلك والتي ستدر دخلا للمحافظة ويعود بالنفع على المواطن.



وتتحمل محافظة بورسعيد من مواردها الخاصة تكلفة رفع كفاءة الشوارع لثلاثة مناطق بحي الضواحي وهي (فاطمة الزهراء - خان الخليلي- بورتكس) ويقدر ذلك بحوالي 40 مليون جنيه ، كما تم توجيه اعتمادات لرفع كفاءة شوارع داخلية متفرقة بعدد من الأحياء والمناطق الأولي بالرعاية تقدر بحوالي 15 مليون جنيه.



ويعد تطوير ورفع كفاءة محور مصطفي كامل بداية من بوابة الميناء المطل علي شارع عزمي وحتي مستشفي الصحة النفسية بتقاطع شارع 23 ديسمبر باجمالي 26.5 مليون جنيه ضمن خطة هذا العام.