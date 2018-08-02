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سيـــاســة
السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية الأسبق
الخميس 02 أغسطس 2018 01:57 ص
محمد محسوب
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محمد محسوب
المال خاص
احتجزت الشرطة الإيطالية الدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية فى عهد الإخوان، وذلك بمدينة كاتانيا في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا.
وقال محسوب على تويتر "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".
يذكر أن محسوب هارب خارج مصر منذ 2013، وصادر ضده عدة أحكام جنائية من محاكم مصرية لارتكابه مخالفات قانونية وجنائية، منها إهانة القضاء.
وكانت الشرطة الدولية الإنتربول قد أدرجت محسوب على القائمة الحمراء بتهمة النصب والاحتيال على مستثمر سعودي إبان عهد الإخوان.
كما كانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت في أبريل من عام 2015 برئاسة المستشار محمد البغدادى بحبس محمد محسوب وزير الشئون القانونية فى عهد مرسى غيابيا 3 سنوت وكفالة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بالنصب على مستثمر سعودى بعدما أوهمه برفع قضايا تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية، واستولى منه على 200 ألف دولار.
وخاطبت السلطات المصرية الإنتربول لإدراجه على القائمة الحمراء، الأمر الذي استجابت له الشرطة الدولية، وأدرجت اسمه على القائمة الحمراء.
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