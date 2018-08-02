حبس ضابط بالتهرب الضريبي 4 أيام على ذمة قضية رشوة

حبس

كتبت نجوى عبد العزيز



أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس ضابط برتبة مقدم 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهامات المنسوبة له بتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، في إطار تحقيقات قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك.



وخضع الضابط الذي يعمل بإدارة التهرب الضريبي ببورسعيد للتحقيق، مساء اليوم الأربعاء، بعد إلقاء القبض عليه بمعرفة الأجهزة الأمنية، وواجهته بالاتهام المنسوب له قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات، ومازالت التحقيقات مستمرة.