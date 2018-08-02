برلماني: نسعى لوضع قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز



قال النائب أشرف عزيز إسكندر عن حزب الوفد إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الحساسة التي لا تقل أهمية عن قانون الإيجارات، حيث إنها تمس جميع الأسر المصرية.



وأضاف أن قانون الوفد للأحوال الشخصية يسعى لتحقيق العدالة ولا ينحاز لأحد، وكل ما يهدف له إعلاء مصلحة الأسرة، وقد تم عليه أكثر من ١٦ حوارا مجتمعيا مع المتخصصين والمواطنين قبل تقديمه، وبعد تقديمه قمنا بإجراء حوارات مجتمعية في ٦ محافظات لكي لا يكون هناك مواد تأثر بالسلب على الأسرة المصرية.