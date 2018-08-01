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طاقة
تحويل آبار الوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الديزل
الأربعاء 01 أغسطس 2018 10:55 م
وزارة الرى والموارد المائية
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وزارة الرى والموارد المائية
عمر سالم
تستهدف وزارة الموارد المائية والرى تحويل 115 بئرا جوفيا فى الوادى الجديد للعمل بالطاقة الشمسية بدلاً من الديزل بتكلفة تصل إلى 184 مليون جنيه.
وقال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل اول وزاره الموارد المائية والري، إن الوزارة تمكنت من تحويل 75 بئر للعمل بالطاقة الشمسية، وجارٍ تركيب الأنظمة لنحو 40 بئرًا بمنطقة الوادى الجديد، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ خلال شهر ديسمبر المقبل، وتصل تكلفة التنفيذ فى البئر الواحد 1.6 مليون جنيه.
وأكد أن الطاقه الشمسية تتميز بساعات وجود الشمس في آبار المياه الجوفية في الوادى الجديد وتحويلها للطاقه، وتابع:تكلفة استخدام السولار فى ثلاث سنوات أعلى من التكلفة الاجمالية لتركيب الأنظمة الشمسية.
وأشار إلى الاستراتيجية القومية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 وتتضمن تنمية الموارد المائية وزيادتها، وتحلية مياه البحر والاستفادة منها، وترشيد المياه وتقليل أى فائض مائى وتعظيم الاستفادة منه، وتعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية والحد من إهدار المياه والتلوث.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تسهم فى تأمين الموقف المائى، وكلما زاد الطلب علي المياه زاد الطلب على الطاقة والتوسعات الإنشائية.
وأوضح عبدالعظيم أن منظومة الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار بمحافظة الوادى الجديد حققت نجاحًا كبيرًا لما تمتاز به المحافظة من نسبة سطوع لأشعة الشمس على مدار العام، بما يُساعد على توفير المصدر الرئيسي لتشغيل الخلايا الشمسية التي تقوم بتوليد الكهرباء التي تحتاجها الآبار.
وتابع: ومن الممكن أن تحقق فائضًا في الإنتاج وهو أحد أنقى مصادر الطاقة المتجددة التي أثبتت فعاليتها بالمحافظة لتكون هي الطاقة المستقبلية التي ستعتمد عليها المحافظة في الحصول على الطاقة الكهربائية.
وزارة الري والموارد المائية
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