الدوحة تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط السعودية

خالد بدر الدين







صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بنسب ضعيفة تصدرتها بورصة الدوحة لتسجل أعلى مستوى لها منذ 14 شهرًا بفضل مكاسب أسهم البنوك ولتتفوق على السعودية كأفضل مؤشرات الأسهم أداء بمنطقة الخليج، وهبطت مؤشرات 3 بورصات بنسب طفيفة، منها السعودية وأبو ظبى.





وتقدَّم مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.5% ليسجل حوالى 9977 نقطة ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر مايو من العام الماضى، ليكسب المؤشر 16.4% منذ بداية العام حتى الآن مع ارتفاع أسعار أسهم بنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي 2.3% لكل منهما، بينما قفز سعر سهم البنك التجاري القطري 4.1%.





وساعدت نتائج مالية إيجابية بشكل عام للربع الثاني من العام اتجاهًا صعوديًّا بدأ بعد أن رفعت بضع شركات قطرية الحد الأقصى للملكية الأجنبية.





وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة كسب حوالى 0.6% ليصل إلى 15670 نقطة ليسجل أعلى مستوياته منذ حوالي ثلاثة أسابيع بفضل صعود سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 2.6%، وسعر سهم المجموعة المالية هيرميس 1.7%.





وزاد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3% ليتجاوز 5310 نقاط، وصعد مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.8% ليرتفع إلى حوالى 2979 نقطة بفضل مكاسب القطاعين العقاري والمصرفي مع ارتفاع سعر سهمى شركة إعمار العقارية، ووحدتها مجموعة إعمار مولز 1.7% و2.5% على الترتيب، كما صعد سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1.2%، وسعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.5%.





بينما تقدم مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت حوالى 4 نقاط فقط ليستقر عند حوالى 4341 نقطة.





وخسر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية نسبة طفيفة بلغت 6 نقاط فقط ليستقر عند حوالى 8289 نقطة، غير أنه حقق مكاسب منذ بداية العام بأكثر من 14.7% لكنه لا يزال يواجه ضغوطًا من بعض الأسهم القيادية لبنوك وشركات للبتروكيماويات.





وتراجع سعر سهم بنك الراجحي ذي الثقل في السوق 0.6%، وهبط سعر سهم الشركة السعودية للكهرباء 1.9%، كما انخفض سعر سهم شركة أسمنت العربية 2.4%، بعد أن سجلت الشركة خسارة صافية في الربع الثاني من العام بلغت 50.9 مليون ريال، مقابل ربح قدره 35.5 مليون ريال خلال نفس الربع من العام الماضى.



