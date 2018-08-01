الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

رويترز









واصلت الليرة التركية الهبوط، اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، مع تضررها من ضغوط تضخمية وتهديد بعقوبات أمريكية على تركيا.





وتراجعت العملة التركية 1.9% إلى 5 ليرات للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض جديد، قبل أن تتعافى قليلا إلى 4.9800 ليرة.



