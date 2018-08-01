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اقتصاد وأسواق
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد
الأربعاء 01 أغسطس 2018 08:04 م
الليرة التركية001
أخر الأخبار
الليرة التركية001
رويترز
واصلت الليرة التركية الهبوط، اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، مع تضررها من ضغوط تضخمية وتهديد بعقوبات أمريكية على تركيا.
وتراجعت العملة التركية 1.9% إلى 5 ليرات للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض جديد، قبل أن تتعافى قليلا إلى 4.9800 ليرة.
وهدّد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا إذا لم تطلق سراح قس أمريكي، وهو ما قُوبل بردّ غاضب من أنقرة في تصعيدٍ للتوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
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