الهجرة: مد إجازات العاملين بالخارج بشرط

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

أحمد صبرى



أعلنت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن موافقة مجلس الوزراء على مد إجازات العاملين بالخارج بشروط معينة، وذلك بعد إعلان عدد من الوزرات رفض تجديد الإجازات للعاملين بالخارج، وفصل من لم يوقف إجازته ويحضر لمكان عمله بمحافظته.



وأكدت مكرم، فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج "الحياة فى مصر"، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اشترطت تقديم العامل طلب الإجازة قبل 30 يومًا من عمله الجديد، كما أنها ستلتزم بالموافقة على طلبه أو الرد عليه خلال 15 يومًا.