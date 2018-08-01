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رياضة
أجيري يبدأ مهمته بحضور موقعة الأهلي والإسماعيلي
الأربعاء 01 أغسطس 2018 07:25 م
خافيير أجيرى
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خافيير أجيرى
على المصرى
يستهل المسكيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مهمته فى تدريب الفراعنة، بحضور مباراة الأهلى والإسماعيلى، التى ستقام غد الخميس، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدوري الممتاز.
وطلب أجيري، من مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، حضور المباراة، بعدما اتفق مع مسئولى الجبلاية، على تولى تدريب منتخب مصر، لمدة 4 سنوات، مقابل 120 ألف دولار شهريا، وسيصطحب مساعدين له فى مهمته التدريبه الجديدة، مع وجود بند يمنح اتحاد الكرة أحقية فسخ التعاقد حال الفشل في التأهل لبطولة أمم أفريقيا "الكاميرون 2019".
وأبدى المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، سعادته البالغة، بتولي قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يعرف الكثير عن الكرة المصرية ولاعبيها، وأبرز المدرب معرفته الجيدة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مشيرا إلى أنه يتمنى الوصول بالمنتخب المصري، إلى منصات التتويج.
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