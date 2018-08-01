ملك المغرب يعزل وزيرا المالية والاقتصاد

محمد السادس ملك المغرب



رويترز



قال بيان من الديوان الملكي اليوم الأربعاء إن ملك المغرب محمد السادس أعفى وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد من منصبه.



وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن قرار إعفاء بوسعيد جاء بعد استشارة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.



وجاء في بيان الديوان الملكي أن هذا القرار يأتي "في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم".



وأوضح البيان أن هذا القرار "اتخذ طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور".



