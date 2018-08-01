EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تقر قيد اكتتاب زيادة رأسمال الإسكندرية للغزل
الأربعاء 01 أغسطس 2018 06:36 م
الاسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس 66
أخر الأخبار
الاسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس 66
رجب عز الدين
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس"، الناتجة عن اكتتاب المساهمين.
وتقدمت الشركة للبورصة، فى وقت لاحق، بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 22.5 مليون حق، مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 596.4 مليون جنيه إلى 641.4 مليون جنيه، وذلك بإصدار 22.5 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه.
وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 19 يوليو الحالى، عدم ممانعتها في قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال.
وقالت اللجنة إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمون القدامى بالشركة حاملو ومشترو السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 8 أغسطس 2018.
وتابعت أن الاكتتاب سيتم تداوله خلال الفترة من الاثنين 13 أغسطس (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى الاثنين 17 سبتمبر (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل).
ومن المقرر إدراج الحق فى الاكتتاب بأسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين 13 أغسطس الحالى.
وتلتزم الشركة بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقًا لنص المادة (26) من قواعد القيد.
البورصة المصرية
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
أخبار البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا