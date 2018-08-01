البورصة تقر قيد اكتتاب زيادة رأسمال الإسكندرية للغزل

رجب عز الدين









وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس"، الناتجة عن اكتتاب المساهمين.





وتقدمت الشركة للبورصة، فى وقت لاحق، بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 22.5 مليون حق، مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 596.4 مليون جنيه إلى 641.4 مليون جنيه، وذلك بإصدار 22.5 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه.





وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 19 يوليو الحالى، عدم ممانعتها في قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال.





وقالت اللجنة إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمون القدامى بالشركة حاملو ومشترو السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 8 أغسطس 2018.





وتابعت أن الاكتتاب سيتم تداوله خلال الفترة من الاثنين 13 أغسطس (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى الاثنين 17 سبتمبر (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل).





ومن المقرر إدراج الحق فى الاكتتاب بأسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين 13 أغسطس الحالى.



