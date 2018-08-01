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ثقافة وفنون
رامي جمال يهنئ أحمد زعيم على ألبومه «أهو أهو»
الأربعاء 01 أغسطس 2018 06:21 م
المطرب أحمد زعيم
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المطرب أحمد زعيم
أحمد حمدي
حرص الفنان رامى جمال على تهنئة المطرب الشاب أحمد زعيم بطرح ألبومه الغنائى الأول "أهو أهو" والذي سيتم طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكتب "جمال" على صفحته الرسمية بموقع "انستجرام": "ألف مبروك لشركتنا نحوم ريكورد على ألبوم زعيم.. وألف مبروك لأخواتى أيمن بهجت قمر وتوما على الألبوم ده.. استنو صوت حلو أوى ومزيكا أحلى بالتوفيق ليكو كلكم".
وكانت شركة "نجوم ريكوردز" قد قررت طرح أول ألبومات المطرب الشاب أحمد زعيم، بعنوان "أهو أهو"، حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الألبوم قبل طرحه بشكل رسمى فى الأسواق.
ألبوم "أهو أهو" يحمل العديد من الأشكال الموسيقية المختلقة، حيث تم التعاون فيه مع نخبة من أهم الموسيقيين فى مصر والعالم العربى وعلى رأسهم الثنائى الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقى توما، وهما اللذان نفذا كل أغنيات الألبوم بالكامل من كلمات وتوزيع، أما الألحان فتعاون فيها كل من وليد سعد، وعمرو مصطفى، وخالد عز، ومحمد يحيى، وإيهاب عبد الواحد، ورامى جمال.
أحمد زعيم سبق أن قدمته شركة "نجوم ريكوردز" فى أول ظهور له منذ 5 سنوات بأغنية "حب وراح"، وهى من كلمات احمد على موسى، وألحان ياسر نور، وتوزيع توما، وحققت نجاحاً كبيراً وقتها، وبعدها توالت الأغنيات المنفردة مثل أغنية "سلم على الحبايب" من كلمات أحمد على موسى، وألحان خالد عز، وتوزيع توما، وأيضا "ليالينا" من كلمات هيثم سليم وألحان ياسر نور وتوزيع توما، كما قدم "زعيم" 3 أدعية خلال شهر رمضان الماضى وهم "يا خالق الأرض"، و"لولا يا عليم"، و "يا حنان".
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