EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة مرجحة لاستكمال الصعود خلال تعاملات الغد
الأربعاء 01 أغسطس 2018 06:20 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
جهاد سالم
رجح محللون أن تواصل مؤشرات البورصة تحركاتها الصاعدة خلال تعاملات الغد في جلسة نهاية الأسبوع، وإن تخلل التعاملات بعض التراجعات خلال النصف الأول من الجلسة، ما يتيح فرصا لتبديل المراكز بين الأسهم، طبقا لنظرة التحليل الفني.
ويستهدف مؤشر السوق الرئيسي EGX30 خلال موجة الارتداد الصاعدة فى الوقت الراهن مستويات 16000 نقطة، كما يستهدف EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة الارتفاع لمستوى755 نقطة.
وأنهي EGX30 تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.58% مسجلا مستوى 15670 نقطة، وصعد مؤشر EGX70، بنسبة 0.44% ليغلق عند 747 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الاوسع نطاقا بـ 0.40%، ليسجل 1937 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 754.73 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.64 مليار جنيه ليسجل 877.24 مليار جنيه، مقابل 873.60 مليار جنيه مستوي الإغلاق السابق.
وتوقع ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن يواصل مؤشر EGX30 الارتفاع حتى منتصف أغسطس ليصل لمستويات 16000نقطة، وذلك طالما تمكن من الثبات أعلى مستوي 15600 نقطة.
وأشار نبيل إلى أن إغلاق EGX30 على صعود خلال تعاملات اليوم عند مستوى 15670 نقطة يأتي استكمالا لموجة الارتداد قصيرة المدي، والتى قد يتخللها بعض عمليات جنى الأرباح بداية تعاملات الغد، الأمر الذي يتيح فرصة لتبديل المراكز بين الأسهم على حسب القوة الفنية لكل منها.
وقال نبيل إن القطاع العقارى الأفضل فرصا خلال موجة الارتداد الحالية، وقد يلحق به قطاع البتروكيماويات خلال الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد EGX70، أوضح نبيل أن إغلاق المؤشر على ارتفاع عند مستوى 747 نقطة، سيدفعه لاستهداف مستوى المقاومة 755 نقطة، فيما أشار إلى أن أداء المؤشر لازال ضعيفا بالمقارنة بالمؤشر الرئيسى وإن كان ذلك يرجع إلى ضعف أحجام التداول العام على المدى الطويل، وذلك رغم تفوق أداء السبعينى خلال الأسبوع الماضي تأثراً بصعود بعض الأسهم المنتقاة بالمؤشر.
وشهدت البورصة المصرية اليوم سيطرة شرائية من قبل المصريين والعرب بقيمة 5.58 مليون جنيه، و17.88 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجه الأجانب للبيع بقيمة 23.46 مليون جنيه.
واتجه الأفراد بجميع جنسياتهم للشراء بواقع 33.69 مليون جنيه للمصريين، وبقيمة 9.86 مليون جنيه للعرب، و1.97 مليون جنيه للأجانب.
وسجلت المؤسسات المصرية والأجنبية صافي بيع بقيمة 28.11 مليون جنيه، و25.44 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت العربية للشراء بقيمة 8.01 مليون جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا