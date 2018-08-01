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نقل وملاحة
شحن 6000 صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد خلال يوليو
الأربعاء 01 أغسطس 2018 06:17 م
المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدخيلة
أخر الأخبار
المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدخيلة
أماني العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل، اليوم الأربعاء، السفينة MED ARCTIC وجنسيتها مالطا، والتى يبلغ طولها 123 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 6000 طن صودا كاوية من الميناء.
الجدير بالذكر أن ميناء غرب بورسعيد قد شهد نشاطا ملحوظا فى عدد السفن المتردده على الميناء لشحن الصودا الكاوية خلال شهر يوليو فقد سجل الميناء دخول 5 سفن شحن وهم:
السفينة 1- UMAR 1 وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية .
2- السفينة LELI وذلك لشحن 4200 طن صودا كاوية .
3- السفينة KEMAL K وذلك لشحن 6750 طن صودا كاوية .
4- السفينة UMAR 1 وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية .
5- السفينة IEVOLT FAST وذلك لشحن 6000 طن صودا كاوية .
وجارٍ تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.
من ناحية أخرى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التي استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الأربعاء بلغ 27 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن بالميناء .
أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 1 سفينة وخروج 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن..كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة
ومتواجد على الأرصفة سغينتين.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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