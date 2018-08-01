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بورصة وشركات
البورصة تقر قيد اكتتاب زيادة رأسمال جولدن كوست السخنة
الأربعاء 01 أغسطس 2018 06:08 م
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي
أخر الأخبار
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي
رجب عز الدين
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد حق الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى.
وتقدمت الشركة للبورصة، فى وقت لاحق، بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر من 40 مليون جنيه إلى 80 مليونًا، وذلك بإصدار 10 ملايين سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد.
وقالت اللجنة إن الحق في الاكتتاب لمشتري السهم انتهى بنهاية جلسة تداول أمس الثلاثاء 31 يوليو، ومن المقرر تداول الاكتتاب خلال الفترة من يوم الأحد 8 أغسطس (تاريخ فتح باب الاكتتاب)، حتى الأربعاء 5 سبتمبر (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل).
ومن المقرر إدراج الحق فى الاكتتاب بأسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 10 ملايين حق على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأحد المقبل 5 أغسطس.
وتلتزم الشركة بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقًا لنص المادة (26) من قواعد القيد.
وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها فى 15 يوليو الحالى في قيام شركة جولدن كوست بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر.
وحققت الشركة خلال 2017، أرباحًا بقيمة 11.31 مليون جنيه، مقابل أرباح 10.56 مليون جنيه في عام 2016، بارتفاع 7.1%.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 40 مليون جنيه موزعًا على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
البورصة المصرية
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
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