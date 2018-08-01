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بنـــوك
«إي جي بنك» و«كايرو إنجلز» يطلقان الدورة الثانية من MINT
الأربعاء 01 أغسطس 2018 05:59 م
إيجي بنك
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إيجى بنك
سيد بدر:
أطلق صندوق الاستثمار الملائكي "كايرو إنجلز" بالتعاون مع EG Bank الدورة الثانية من حضانة الأعمال MINT بعد نجاح الدورة الأولى من البرنامج.
ووفرت حضانات الأعمال للشركات الناشئة المدربين، وورش العمل، ومساحات العمل المطلوبة؛ ما حقق للشركات المنتسبة للحضانة معدلات نمو تفوق الـ50% على أساس سنوي.
أوضح كايرو إنجلز، أن حاضنة أعمال MINT ، تمثل أول مبادرة يطلقها أحد البنوك في مصر لتتجاوز حدود تقديم خدمات بنكية بحيث تمثل منصة متخصصة تتيح المجال للشباب ورواد الأعمال لتطوير قدراتهم وتقديمهم إلى عالم الأعمال المصرفية بطريقة مبتكرة.
وأوضح قيام إي جي بنك، بإنشاء حاضنة أعمال MINT، نتيجة لاقتران مفهومي ريادة الأعمال والابتكار بالشباب، وتعتبر أول وأهم برنامج يقوم البنك بإطلاقه تحت مظلة MINT للخدمات غير المالية، وذلك من خلال تصميم برنامج مكثف لتسريع معدل نمو الشركات الناشئة المؤهلة لطرح منتجاتها بهدف النهوض بمستواها.
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