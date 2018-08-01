مطاحن شمال القاهرة ترد على دعوى الأهلى للاستثمارات

مطاحن ومخابز شمال القاهرة 66

رجب عزالدين



قالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إنها ستتضامن مع القابضة للصناعات الغذائية، فى متابعة دعوى شركة الأهلى للاستثمارات الخاصة بفرض الحراسة القضائية.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت صحيفة الدعوى المرفوعة والمحدد لها جلسة 14 أغسطس الجارى بالمحكمة الاقتصادية.



وتابعت الشركة أن أسباب قيام تلك الدعوى يعود إلى تقدم الأهلى للاستثمارات بطلب الترشح لعضوية مجلس إداراتها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وليس إلى إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة باعتبارها شركة مساهمة مصرية.



وأقامت شركة الأهلى للاستثمارات 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة فى البورصة، هى: العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.



وقال ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة، لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامها بالقانون، فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص فى الإدارة.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» الخميس الماضى، أن تلك الشركات تتبع القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، وهو يضع حداً أدنى مقعدين لتمثيل مساهمى القطاع الخاص، موضحاً أن الخطوة التالية لشركته ستكون الدعوة لعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة جديد.