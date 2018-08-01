EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
البنك الأوروبي: قدمنا خدمات استشارية لـ700 مشروع محلى خلال 6 سنوات
الأربعاء 01 أغسطس 2018 04:23 م
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار
أخر الأخبار
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار
أسماء السيد
كشفت دينا عباس، أخصائي مشروعات فريق دعم الأعمال الصغيرة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديم خدمات استشارية إلى 700 مشروع بالسوق المحلية، خلال الـ6 سنوات الماضية.
وأضافت عباس، في تصريحات خاصة لـ"المال"، على هامش مؤتمر إطلاق المرحلة الختامية للمرحلة الأولى لمشروع ازدهار، الذي تنظمة الوكالة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن البنك بدء عمله بالسوق المحلية منذ 6 سنوات فقط من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع الصغيرة كنوع من الدعم لمساعدتها على التطوير.
وأوضحت أن الخدمات تتعلق بالشق المالي أو كخدمات تتعلق بكيفية التطوير، مشيرة إلى أن البنك يقدم دعمًا ماليًا يخصم من ثمن الخدمة المقدمة يصل إلى 10 آلاف يورو.
وقالت إن البنك يستهدف تقديم خدمات استشارية لدعم إلى 150 مشروعًا سنويًا.
ونظمت الوكالة اﻷلمانية للتعاون الدولى بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية اﻷلمانية، وغرفة الصناعات الغذائية، مؤتمرًا لختام المرحلة الأولى من الشركات المشاركة ضمن مشروع ازدهار.
و«ازدهار» هو عبارة عن مشروع يهدف إلى إتاحة الفرص لشركات الصناعات الغذائية النامية للحصول على دراسة متكاملة لتطوير أوضاعها ومساعدتها على النمو المستدام عبر رؤية إستراتيجية متكاملة يقدمها لها التحالف الاستشارى، وينقسم البرنامج إلى مرحلتين بمدة تصل لـ7 أشهر بعدد 20 شركة لكل مرحلة.
ويتكون التحالف الاستشاري من شركتا «كويك وينز» و«مالتيبليز»، لتولي مهمة المستشار الإدارى والمالى إلى 40 كيانًا محليًا تعمل بقطاع الأغذية، من خلال تقديم دراسات الجدوى اللازمة لمساعدتها على التطور والنمو، ضمن مشروع ازدهار تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية.
البنك العربي الأفريقى الدولي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا