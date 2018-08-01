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بورصة وشركات
البورصة تختتم تعاملات الأربعاء بصعود جماعى لمؤشراتها
الأربعاء 01 أغسطس 2018 04:23 م
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البورصة
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية جلسة -اليوم الأربعاء- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 15670 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.44% عند مستوى 747 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا 0.40 % عند مستوى 1937نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.67% عند مستوى 2601 نقطة، والعشرينى بنسبة 1% عند مستوى 15626 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 754 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 8 ملايين جنيه، 33.6 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 28.1 مليون جنيه و25.4 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 88 سهمًا من إجمالى 173 متداولاً، وهبط 32 وبقى 53 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.85% عند مستوى 15580 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.56% عند مستوى 744 نقطة.
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