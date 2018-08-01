«الصناعات الهندسية» تلجأ للرئاسة لحل أزمة متأخرات دعم التصدير



القائمة تضم شركات «يونيفرسال» و«العربى» و«إلكتروستار» و«أوليمبيك» و«يونيون إير» و«فريش» «الأجهزة الكهربائية»: مستحقاتنا 750 مليون جنيه «لجنة الصناعة»: الاتفاق مع الوزارة لصرفها حتى نوفمبر 2016



أحمد اللاهوني



تعتزم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات رفع مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، تناشده فيها بالتدخل لصرف متأخرات الحوافز التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات، والممتدة لأكثر من عامين ونصف.



وقال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن غرفة الصناعات الهندسية تجمع حاليًا المستحقات المتأخرة للشركات العاملة فى القطاع، مقدرًا حجمها بنحو750 مليون جنيه تقريبًا.



وأضاف أن قائمة شركات الأجهزة الكهربائية التى تعتزم المشاركة فى المناشدة المقدمة للرئيس تضم «يونيفرسال، وفريش إليكتريك، العربى، وإلكتروستار، أوليمبيك، ويونيون إير»، وتسعى الغرفة لضم المزيد من الشركات المتضررة.



وأوضح أن شعبة الأجهزة الكهربائية ستقدم شكواهاهذه المرة للرئاسة مباشرة، بعد نفاذ طاقتها من المفاوضات مع صندوق دعم الصادرات ووزارة المالية لصرف المستحقات المتأخرة.



فى السياق نفسه، اقترح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، الاجتماع مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وإبلاغه بالخطوة قبل توجيه مناشدة الشركات مباشرة إلى رئيس الجمهورية، تكليلًا لمجهودات الوزارة فى حل مشكلات الصناع.



وأوضح أن أعضاء الغرفة طرحوا بالفعل أزمة رد الأعباء التصديرية خلال اجتماعهم مع الوزير عقب توليه منصبه، ووعد «الأخير« بمناقشته مع وزارة المالية لحله.



وكشف أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريحاته لـ «المال»، عن توصل اللجنة لاتفاق مع وزارة المالية لصرف متأخرات المساندة التصديرية حتى نوفمبر 2016 بنظام المقاصة على أن يتبعها بعد ذلك صرف المدة المتبقية والمحددة من نوفمبر 2016 ويوليو2018.



وتعود أزمة متأخرات التصدير لشهر يوليو من العام 2016، ومنذ ذلك الحين لم تصرف الدولة مستحقات المصدرين، نظرًا لتراكمها وارتفاعها مع صعود سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وتتخطى قيمتها 8 مليارات دولار حسب بيانات المجالس التصديرية.



وبرغم رفع الحكومة مخصصات صندوق دعم الصادرات، بموازنة العام المالى الحالى إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار العام الماضى، لكن الأزمة لاتزال مستمرة.



وصرح النائب أحمد سمير فى وقت سابق، بأن هناك اتجاها بلجنة الصناعة لتبنى مقترح يقوم على أساس عمل مقاصة بين متأخرات المصدر وما عليه من مستحقات ضريبية وقيمة مضافة، ورسوم وجمارك وغيرها، ويتم احتساب ذلك بنهاية كل عام من خلال قسيمة مخصصة لذلك.



وأوضح أن المقرح سيتم التعامل به مع وزارة المالية فقط، ويهدف إلى تحقيق المرونة فى صرف مستحقات المصدرين، ويخفف الأعباء المالية المطلوبة للصندوق، مع تجنب ارتفاع قيمة العجز بالموازنة المقررة للعام المالى.

