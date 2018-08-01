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بورصة وشركات
الوكالة الألمانية تنظم مؤتمرا لختام المرحلة الأولى لمشروع ازدهار
الأربعاء 01 أغسطس 2018 02:49 م
وزارة الصناعة والتجارة
أخر الأخبار
وزارة الصناعة والتجارة
أسماء السيد:
تنظم الوكالة اﻷلمانية للتعاون الدولى بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية اﻷلمانية، وغرفة الصناعات الغذائية اليوم، مؤتمرًا لختام المرحلة الأولى من الشركات المشاركة ضمن مشروع ازدهار.
وتقوم وزارة التجارة والصناعية المصرية برعايته، وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو والتطور واجتذاب مستثمرين جُدد.
وتشارك في المؤتمر حوالي 15 شركة عاملة بالسوق المحلية بقطاع الأغذية بكافة منتجاته ومشتقاته تم بالفعل وضع خطط استراتيجية لها.
و«ازدهار» هو عبارة عن مشروع يهدف إلى إتاحة الفرص لشركات الصناعات الغذائية النامية للحصول على دراسة متكاملة لتطوير أوضاعها ومساعدتها على النمو المستدام عبر رؤية استراتيجية متكاملة يقدمها لها التحالف الاستشارى، وينقسم البرنامج إلى مرحلتين بمدة تصل لـ7 أشهر بعدد 20 شركة لكل مرحلة.
ويتكون التحالف الاستشاري من شركتا «كويك وينز» و«مالتيبليز»، لتولي مهمة المستشار الإدارى والمالى لحوالى 40 كيانا محليا تعمل بقطاع الأغذية، من خلال تقديم دراسات الجدوى اللازمة لمساعدتها على التطور والنمو، ضمن مشروع ازدهار تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية.
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