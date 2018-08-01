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بورصة وشركات
الشرقية للدخان تقرر تجزئة القيمة الاسمية إلى 5 أسهم
الأربعاء 01 أغسطس 2018 01:26 م
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مصطفى طلعت
قرر مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان - إيسترن كومبانى تجزئة قيمة السهم إلى 5 أسهم لتصبح القيمة الاسمية 1 جنيه بدلا من 5 جنيهات.
وقالت الشركة فى إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الاربعاء، إن مجلس الادارة ألغى القرار السابق بتجزئة السهم إلى 10 أسهم لتصبح القيمة الاسمية 50 قرشا بدلاً من 5 جنيهات.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد أقرت شهر مارس الماضى تجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 1:3 لتصبح 5 بدلاً من 15 جنيهاً.
يشار إلى أن الشرقية للدخان قد حققت أرباحاً بلغت 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي المتتهي 2017-2018 مقابل ربح بقيمة 2.9 مليار جنيه العام المالي المماثل.
الشرقية للدخان - ايسترن كومباني
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