الشرقية للدخان تقرر تجزئة القيمة الاسمية إلى 5 أسهم





مصطفى طلعت

قرر مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان - إيسترن كومبانى تجزئة قيمة السهم إلى 5 أسهم لتصبح القيمة الاسمية 1 جنيه بدلا من 5 جنيهات.وقالت الشركة فى إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الاربعاء، إن مجلس الادارة ألغى القرار السابق بتجزئة السهم إلى 10 أسهم لتصبح القيمة الاسمية 50 قرشا بدلاً من 5 جنيهات.وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد أقرت شهر مارس الماضى تجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 1:3 لتصبح 5 بدلاً من 15 جنيهاً.يشار إلى أن الشرقية للدخان قد حققت أرباحاً بلغت 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي المتتهي 2017-2018 مقابل ربح بقيمة 2.9 مليار جنيه العام المالي المماثل.