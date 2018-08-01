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بورصة وشركات
سى آى كابيتال تمنح الشركات التابعة قروضا بقيمة 600 مليون جنيه
الأربعاء 01 أغسطس 2018 12:27 م
لوجو سي اي كابيتال الجديد
أخر الأخبار
لوجو سي اي كابيتال الجديد
رجب عزالدين:
وافق مجلس إدارة شركة سى آى كابيتال القابضة بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على منح قروض مساندة للشركات التابعة بحد أقصى 600 مليون جنيه.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن هذه القروض ستمول من الموارد الذاتية للشركة، وذلك لتمويل رأس المال العامل لشركات المجموعة.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سي آي كابيتال القابضة ارتفاع أرباحا بنسبة 88% خلال النصف الأول من 2018 لتسجل 183 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 97.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
وقفزت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول إلى 1.07 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 735 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
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