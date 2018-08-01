«دايموند موتورز» تطلق «ميتسوبيشى إكسباندر» الأسبوع المقبل

ميتسوبيشى لانسر EX



شريف عيسى



تستعد شركة دايموند موتورز، وكلاء سيارات ميتسوبيشى فى مصر، لطرح طرازها الجديد ميتسوبيشى إكسباندر، والمنتمية لفئة السيارات MPV، والتى تحتوى على 3 صفوف من المقاعد، بإجمالى 7 ركاب. وستقدم السيارة بفئتين.



وظهرت ميتسوبيشى إكسباندر الجديدة كلياً على الساحة العالمية رسميًا خلال فعاليات معرض إندونيسيا أوتوشووالذى أقيم خلال النصف الثانى من العام الماضى.



وقال موزع معتمد لميتسوبيشى إن «دايموند موتورز» ستطرح السيارة رسميًا منتصف الأسبوع المقبل، بعد تمكنها من الحصول على الإفراج الجمركى لها، كاشفًا عن أنه سيعقد اجتماعا بين الشركة والموزعين؛ مطلع الأسبوع المقبل؛ لإطلاعهم على السيارة ومواصفاتها، والمبيعات المستهدفة.



وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تمكنت «إكليبس كروس» من تحقيق طفرة فى مبيعات العلامة اليابانية، خاصة مع قرار الشركة العالمية بوقف إنتاج «لانسر»، والذى كان يعد من أكثر الطرازات مبيعًا لميتسوبيشى.



ومن المتوقع أن يتم طرح إكسباندر الجديدة كليًا بمحرك سعة 1500 سى سى، دفع أمامى، بقوة 103 حصان، وتقدم السيارة بخيارين؛ الأول بناقل حركة يدوى من 5 سرعات، والثانى أتوماتيك رباعى السرعات.



وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك«، تحتل ميتسوبيشى المرتبة الثامنة فى صدارة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق السيارات خلال الشهور الخمس الأولى من هذا العام، بعد تمكنها من بيع 1988 سيارة، بحصة سوقية تقدر بـ %5.7.



وطرحت دايموند موتورز إكليبس كروس رسميًا خلال أبريل من هذا العام، وعلى مدار الشهرين الأولين من تقديم السيارة تمكنت من بيع 543 وحدة منها، لتتمكن من احتلال المرتبة الخامسة فى قائمة الطرازات الرياضية الأعلى مبيعًا فى سوق السيارات على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية مايومن 2018.