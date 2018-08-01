هبوط وثائق «صناديق الاستثمار» مستمر للأسبوع الرابع

هبوط الاسهم





استمر التراجع الجماعى لوثائق صناديق الاستثمار للأسبوع الرابع على التوالى، إذ هبطت كل صناديق الاستثمار بمختلف فئاتها عدا «النقدية» التى تتميز بعدم التأثر بهبوط البورصة نظرًا لارتباطها بالاستثمار فى أدوات الدين والدخل الثابت.

وبنهاية الأسبوع الماضى واصلت البورصة نزيف خسائرها للأسبوع السادس على التوالى لتنهى أسبوعها على تراجعات جماعية للمؤشرات، وسط خسائر قوية لرأس المال السوقى، وهبوط حاد للتداولات، واتجاه متحفظ من المؤسسات المحلية وبيعى للأجنبية.



وخلال تعاملات الأسبوع الحالى فقد رأسمال البورصة 8.6 مليار جنيه، ليغلق عند 858.467 مليار جنيه، مقارنة بـ 867.087 مليار جنيه الأسبوع الماضى، كما تراجعت التداولات إلى 3.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه الأسبوع السابق.



وقد أغلق المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 أسبوعه عند مستوى 15199 نقطة، بتراجع نحو %1.41، فيما هبط مؤشر EGX70 بنسبة %2.41 مسجلًا مستوى 734 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة %1.62 مغلقًا عند 1896 نقطة. وخلال الأسبوع المنقضى كان نصيب المؤسسات من التعاملات %49.39، متجهة للبيع بصافى 91.55 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، بينما كان نصيب الأفراد %50.61.



تراجع جماعى فى «المتوازنة»



استمر أداء صناديق فئة المتوازنة الهابط الجماعى مسجلة متوسط منخفض بنسبة %0.45، وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» كأقل الهابطين بنسبة تراجع %0.27 بقيمة 13.35 جنيه للوثيقة.



وفى المركز الثانى جاء صندوق مصر الخير بنسبة %0.29 بقيمة 24.67جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة هبوط %0.29 بقيمة 185.94 جنيه.



وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بنسبة %0.60 بقيمة 239.30 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» بنسبة %0.66 بقيمة 253.05 جنيه.



وسادسًا سجل صندوق بنك مصر الأول حضوره بنسبة تراجع %0.73 بقيمة 217.72 جنيه، وسابعًا جاء صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %0.73 بقيمة 41.95 جنيه، وثامنًا حل صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة تراجع قدرها %1.86 بقيمة 42.26 جنيه.



«الأسهم» تخسر %1.22 فى المتوسط



عاودت فئة صناديق الأسهم حالة الهبوط الجماعى للمرة الرابعة على التوالى، مسجلة متوسط هبوط أسبوعيا يقدر بـ %1.22، وجاء. صندوق بلتون للأسهم المتداولة «رؤية» أقل الهابطين بنسبة %0.49 بقيمة 6.11 جنيه، وثانياً من حيث الأقل هبوطًا جاء صندوق التجارى الدولى الثانى «استثمار» بنسبة %0.57 بقيمة 212.53 جنيه للوثيقة.



وفى المركز الـ 3 حل صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %0.80 بقيمة 73.28جنيه للوثيقة، وربعاً حل صندوق بنك الإسكندرية بنسبة %0.91 بقيمة 402.77 جنيه للوثيقة.



«أصول» فى صدارة «النقدية» مجدداً



نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وبلغت نسبة متوسط صعود الفئة فى الأسبوع الماضى نحو %0.26.



وتصدر صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بنسبة %0.28 وبقيمة 340.36 جنيه للوثيقة وذلك للأسبوع الثانى على التوالى.



وحل بنسبة صعود قدرها %0.27 كل من صندوق بنك بلوم مصر النقدى وبنك التعمير والإسكان «موارد»، وبنك SAIB النقدى، والبنك العربى النقدى «يوماتى» وبنك HSBC مصر، وبنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد» وبنك الكويت الوطنى «إشراق».



وجاء فى المركز الثالث بنسبة صعود قدرها %0.26 كل من صندوق بنك تنمية الصادرات "يومي"، وصندوق بنك الإسكندرية النقدى، وصندوق مصر للتأمين، وصندوق بنك القاهرة النقدى الثانى، وصندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة»، وصندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا»، وصندوق البنك المصرى الخليجى "ثراء".



وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد تصدر صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة %0.29 وبقيمة 21.45 جنيه للوثيقة، وثانيًا حل صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى» بنسبة %0.27 بقيمة 173.37 جنيه.



بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.58 بقيمة 175.90 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.29 بقيمة 217.11 جنيه، وثالثًا صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.26 بقيمة 1521.82جنيه، ورابعًا صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بنسبة %0.25 بقيمة 19.08 جنيه، وخامسًا صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.24 بقيمة 217.64 جنيه، وسادسًا صندوق بنك القاهرة الثابت بنسبة %0.22 بقيمة 176.90 جنيه.



«هلال» «الإسلامية» الأقل تأثيراً



استمر أداء فئة الصناديق الإسلامية الهابط الجماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، فيما جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» كأقل الهابطين بقيمة 211.49 جنيه للوثيقة، بنسبة تراجع %0.39.



وفى المركز الثانى من حيث نسبة الهبوط الأقل حل صندوق بنك فيصل الإسلامى والتجارى الدولى "أمان" بنسبة %0.92 بقيمة 111.24 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر» بنسبة %1.11 بقيمة 84.53 جنيه.



وفى المركز الرابع بقائمة الهابطين، حل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بنسبة %1.23 بقيمة 22.51 جنيه للوثيقة، ومن خلفه جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة %1.53 بقيمة 124.01 جنيه للوثيقة.



تأخر «تحديد الأصول».. وثبات نسبى لـ«العملة الأجنبية»



هبطت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %1.79 لوثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الأول بقيمة 223.31 جنيه، وبنسبة %1.81 لوثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بقيمة 758.81 جنيه وصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.89 بقيمة 199.270 جنيه للوثيقة.



وشهدت وثائق صناديق العملة الاجنبية ثباتًا نسبيا، إذ استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى اليورو عند مستوى 10.963 يورو، فيما ارتفعت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولارى بنسبة طفيفة %0.03 لتسجل مستوى 11.544 دولار.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮.



‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬



‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬



‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬



‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬