«الزراعة» تتلقى عروضًا من 3 دول أوروبية لتوريد تقاوى البطاطس

بطاطس



■ قالت إن موجة الحر العالمية لم تؤثر عليها



الصاوى أحمد



تلقت وزارة الزراعة عروضاً من 3 دول أوروبية، هى فرنسا وهولندا والدنمارك، لتوريد تقاوى البطاطس للسوق المحلية.



يأتى ذلك فى الوقت الذى نفى فيه رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، الدكتور أحمد العطار، وجود أى أزمات تتعلق باستيراد التقاوى من أوروبا، مدللا على ذلك بتلقى عروض توريد جديدة جار دراستها حاليًا.



وترددت أنباء مؤخرا بأن موجة الحر الحالية، وتحديدا فى أوروبا قد ألحقت الضرر بصادراتها من تقاوى البطاطس إلى الدول الأخرى، ومن بينها مصر.



وتستورد مصر 200 ألف طن تقاوى بطاطس سنويا من عدة دول أغلبها «أوروبية» بقيمة 1.2 مليار جنيه.



وأكد «العطار» أنه لا توجد أى مشكلات فى استيراد تقاوى البطاطس، التى يتم استخدامها فى العروة، «الموسم المقبل» فى سبتمبر، تمهيدًا لطرح إنتاجها فى ديسمبر ويناير.



وتزرع البطاطس فى مصر على 3 عروات «مواسم»، صيفية وشتوية ونيلية، وتبلغ مساحة مصر العروات بالكامل 376 ألف فدان، تنتج 4 ملايين طن سنويا بقيمة تفوق 10 مليارات جنيه، طبقًا لبيانات الوزارة.



وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد بدأت تنفيذ خطة عاجلة لزيادة الإنتاج المحلى من محصول البطاطس، الذى يعد ثانى أكبر المحاصيل الزراعية إنتاجًا بعد الطماطم، بهدف زيادة صادراته للأسواق الخارجية، والمعروض منه محليا، من خلال تطبيق آليات جديدة فى زراعته، والتركيز على مكافحة مرض العفن البنى.



وقال محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية لـ»المال»، إن الوزارة تخطط لزيادة إنتاجية مصر من البطاطس عبر استخدام تقنية النبضات الرنينية، والتوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لمواجهة الأمراض، والتقلبات الجوية، وتكثيف الحملات المرورية لتقييم نتائج المحصول، واستيراد تقاوى من مناطق الإنتاج، تخلو من الأمراض الحجرية، ومصحوبة بشهادة صحة نباتية.



وأوضح عطا أن هناك حملات مرورية مكثفة لزيادة إنتاجية المحصول، ومواجهة الأمراض والآفات التى تصيبه، ومخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية.



يشار إلى أن الدول العربية ومنها مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والسودان تستورد كميات ضخمة من تقاوى البطاطس من عدة دول، أبرزها فرنسا وهولندا وأسكتلندا وغيرها.









