الإعلان عن نتائج مناقصة توريد 1300 عربة قطار الأسبوع المقبل

«الإنتاج الحربي» تتولى أعمالاً بقيمة 1.2 مليار جنيه فى مشروع القوس الشرقي



أحمد عاشور ومحمود محسن:



قررت وزارة النقل الإعلان عن تفاصيل مناقصة توريد 1300 عربة قطار لصالح هيئة السكك الحديدية خلال الأسبوع المقبل، وفق تصريحات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أمس الثلاثاء.



ويتنافس على توريد العربات الجديدة تحالف صينى وآخر روسى مجرى، وتأمل وزارة النقل فى تقليل تكلفة التمويل المقدم للمشروع، وأسعار الشحن وخدمات الصيانة.



جاء ذلك فى تصريحات على هامش الجولة التفقدية التى قام بها كل من وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الثلاثاء، للقوس الشمالى الغربى بالطريق الدائرى الإقليمي.



وأضاف الوزير أن الجولة التى قام بها مؤخرا لألمانيا وبلجيكا بمشاركة اللواء العصار، لبحث الشراكة فى تصنيع العربات كانت إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن شركة «بومباردييه» الكندية اختارت المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، لبدء رحلة تصنيع القطارات فى الشرق الأوسط.



ولفت عرفات إلى أن المواطن سيبدأ يشعر بتحسن الخدمة فى القطارات اعتبارا من نهاية 2019، بعد توقف التطوير لمدة تزيد على 55 عامًا، ما أدى إلى تهالك البنية الأساسية.



فى سياق متصل أعلن عرفات أن التعاون مع الإنتاج الحربى أثبت نتائج إيجابية، موضحأ أن الأخيرة نفذت أعمالا بقيمة 1.2 مليار جنيه فى مشروع القوس الشمالى الغربى بالطريق الإقليمى وطريق شبرا بنها الجديد بتكلفة إجمالية متوقعة حوالى 14 مليار جنيه.