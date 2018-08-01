نعيم يحدد القيمة العادلة لسهم مصر للكيماويات عند 29.9 جنيه

القيمة المضافة 22

مصطفى طلعت:



حدد بنك الاستثمار "نعيم" القيمة العادلة لسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات عند 29.9 جنيه، مع توصية بالشراء، فيما يتداول السهم حالياً بالبورصة عند 14.8 جنيه.



وذكر البنك، في ورقة بحثية وصلت "المال"، أن نتائج أعمال الربع الرابع من العام المالي 2017-2018 جاءت متطابقة مع التوقعات بدعم من القفزة في حجم الإنتاج بفضل أعمال تجديد وحدة الخلايا التي تم إنجازها في أبريل 2017، كما ارتفعت معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية بالمصنع إلى حوالي 70٪ (مقابل 50٪).



يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بقيمة 34 مليون جنيه الربع الرابع للعام المالي 2017-2018 ومقابل خسائر بقيمة 30 مليون جنيه في الربع الرابع من العام المالي 2016-2017.



وأوضح البنك أن الأسعار شهدت قفزة سنوية كبيرة (تتجاوز 100٪) وذلك في أعقاب خفض قيمة الجنيه، كما ارتفعت الأسعار الاسترشادية العالمية للصودا الكاوية 30٪ سنويًا بينما، تراجعت بنسبة 2٪ ربع سنويًا خلال الربع السنوي المذكور.



وتوقع "نعيم" أن تبلغ توزيعات الأرباح للسهم الواحد عن العام المالي المنتهي 1.3 جنيه (بافتراض نسبة توزيعات تصل إلى 60٪) ما يعكس عائد نسبته 9٪ على السعر الحالي للسهم.



وكانت المؤشرات المالية للشركة قد كشفت تحولها من الخسارة إلى الربحية بنهاية العام المالي الماضي، إذ سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 140.1 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 23.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.



وبشكل عام، يرى "نعيم" أن النظرة المستقبلية للشركة تعكس مؤشرات إيجابية على مدار الربع الأول من العام المالي 2018/2019 والفترة المتبقية من العام نفسه بدعم من حجم المبيعات والإيرادات، إلا أن هوامش الربحية قد توجه ضغوطًا في ضوء الزيادة المطبقة مؤخرًا على أسعار الطاقة، اذ زادت إلى 1.03 جنيه للكيلووات ساعة مقابل 0.73 جنيه.