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بورصة وشركات
أوراسكوم للاتصالات الأنشط ضمن 10 شركات الشهر الماضي
الأربعاء 01 أغسطس 2018 09:05 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
كشف تقرير صادر عن البورصة تصدر شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة قائمة أنشط 10 شركات مقيدة من حيث كمية التداول، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بأحجام قدرها 578.9 مليون ورقة مالية.
وذكر التقرير، الذي وصل "المال" نسخة منه، استقرار شركة القلعة للاستشارات المالية في المركز الثاني عبر بيع وشراء 556.8 مليون ورقة مالية.
وفي المركز الثالث، جاءت شركة مجموعة بورتو جروب من خلال بيع وشراء 400 مليون ورقة مالية، ثم العربية للإستثمارات والتنمية ب 272.9 مليون ورقة.
واحتلت المراكز من الخامس إلى العاشر كل من: جلوبال تيلكوم القابضة والعربية لإدارة وتطوير الأصول وعامر جروب وبالم هيلز والمصرية للمنتجعات والعربية لحليج الأقطان.
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