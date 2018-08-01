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بورصة وشركات
المجموعة المالية تواصل هيمنتها على تعاملات السمسرة خلال يوليو
الأربعاء 01 أغسطس 2018 08:26 ص
شركات السمسرة 55
أخر الأخبار
شركات السمسرة 55
مصطفى طلعت:
واصلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية سيطرتها على صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال شهر يوليو المنقضي، بحصة سوقية قدرها 20.9% وبفارق كبير عن منافسها الأكبر شركة التجاري الدولي التي تراجعت 3 مراكز دفعة واحدة.
وتقدمت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية 4 مراكز لتستقر في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 7.2%، بينما استقرت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث وحصة سوقية قدرها 6.2%، كذلك هو الحال بالنسبة لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية التي حافظت على المركز الرابع بحصة 5.9%.
وفقدت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية مركز الوصيف لتاتي متأخرا في المركز الخامس بحصة سوقية 5.6%، بينما احتل الترتيب من المركز السادس إلى العاشر كل من: "بايونيرز وفاروس وسيجما وارقام ونعيم" بحصص سوقية قدرها 4.3 و3.8 و3 و2.6 و2.6% على الترتيب.
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