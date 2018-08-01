المغرب يجدد البيعة للملك محمد السادس

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ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس حفل الولاء أو تجديد البيعة، احتفالا بالذكرى الـ 19 لاعتلائه العرش، خلفا لوالده الملك الحسن الثاني .





ورافق العاهل المغربي 54 عاما كل من ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، وشقيق الملك، الأمير مولاي رشيد، خلال الحفل الذي أقيم بالقصر الملكي في مدينة تطوان شمال، ونقله التلفزيون الرسمي.





وفي مستهل الحفل، قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ومحافظو الأقاليم وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، الولاء للعاهل المغربي.





وانتظمت وفود وممثلو جهات وأقاليم المملكة في صفوف متراصة بلباسهم التقليدي المغربي، لتجديد البيعة والولاء للملك.





وحضر الحفل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ورئيسا غرفتي البرلمان، لحبيب المالكي، وحكيم بنشماش، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة.





كما حضر ورؤساء الهيئات الدستورية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، والمدير العام للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية)، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.







