EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
عمرو أديب عن تعادل الزمالك: نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع
الأربعاء 01 أغسطس 2018 02:11 ص
عمرو أديب
أخر الأخبار
عمرو أديب
أحمد صبرى:
علق الاعلامى عمرو اديب على تعادل الزمالك الثلاثاء، مع بتروجت بغضب شديد، مقترحا اخذ النصيحة من رئيسة كرواتيا لمعرفة سبب تعادل الفريق فى مباراته الاولى فى الدورى الممتاز .
وقال أديب فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : يعنى يا ربى من اولها كده تعادل . مدرب جديد ولعيبه جديده وفانلات جديده لكن نفس الفصول البايخه القديمه نفسي افهم ايه المشكلة.
وأضاف: "ليه الحال ما بيتعدلش نفس السلبيه نفس المشاكل اتحدى حد يقولى احنا ليه مبنتقدمش خالص تفتكروا نكلم رئيسه كرواتيا يمكن تحل الموضوع".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا