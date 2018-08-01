عمرو أديب عن تعادل الزمالك: نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع

أحمد صبرى:



علق الاعلامى عمرو اديب على تعادل الزمالك الثلاثاء، مع بتروجت بغضب شديد، مقترحا اخذ النصيحة من رئيسة كرواتيا لمعرفة سبب تعادل الفريق فى مباراته الاولى فى الدورى الممتاز .

علق الاعلامى عمرو اديب على تعادل الزمالك الثلاثاء، مع بتروجت بغضب شديد، مقترحا اخذ النصيحة من رئيسة كرواتيا لمعرفة سبب تعادل الفريق فى مباراته الاولى فى الدورى الممتاز .