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سيـــاســة
نيابة أمن الدولة العليا: حبس ٥ متهمين من جماعة حسم الإرهابية ١٥ يوما
الأربعاء 01 أغسطس 2018 12:28 ص
محكمة جنايات أمن الدولة
أخر الأخبار
محكمة جنايات أمن الدولة
نجوى عبد العزيز:
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ٥ متهمين بتهمة الإنضمام لتنظيم حسم الإرهابي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة .
ونسبت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة المستشار خالد ضياء الدين للمتهمين إتهامات الانضمام لجماعة إرهابية تستهدف تنفيذ عمليات تخريبية ومنع مؤسسات الدولة من اداء أعمالها وتعطيل العمل بالدستور والقانون .
وأفادت التحقيقات أن القبض على المتهمين تم بموجب إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمشاركتهم في عمليات إرهابية من بينها عملية إغتيال النقيب العزازي حيث قامت قوات الامن بمداهمة مقار المتهمين من أعضاء تنظيم حسم الارهابي .
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