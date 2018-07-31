قائد الحرس الثوري: إيران لن تجتمع مع ترامب مطلقًا

قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري

رويترز



رفض الميجر جنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبدئي بإجراء محادثات مع طهران قائلا: إن إيران ليست كوريا الشمالية.



كان ترامب قد قال يوم الاثنين إنه على استعداد للقاء الرئيس الإيراني دون شروط مسبقة؛ لبحث كيفية تحسين العلاقات بعدما سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.



ونقلت وكالة فارس للأنباء عن جعفري قوله "السيد ترامب! إيران ليست كوريا الشمالية كي تقبل عرضك بعقد اجتماع، "حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم".