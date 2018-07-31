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سيـــاســة
أحمد موسى يبدأ عرض تسجيلات صوتية من داخل قناة الجزيرة
الثلاثاء 31 يوليه 2018 09:20 م
أحمد موسى 66
أخر الأخبار
أحمد موسى 66
أحمد صبرى
بدأ الإعلامى أحمد موسى نشر تسجيلات صوتية يقول إنها من داخل قناة الجزيرة لصحفي يعمل بالقناة، مؤكدًا أنه سيعرض فيديوهات حصرية عن التعليمات الموجهة ضد الدول المقاطعة لقطر وهى الإمارات والسعودية ومصر والبحرين.
وبحسب بعض التسجيلات الصوتية التى بثّها من خلال برنامجه "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، فإن تميم بن حمد، أمير قطر، أعطى توجيهات لمدير القناة ببث الأخبار التى تثير القلق داخل مصر والسعودية، كما أن هناك تعليمات بتمويل جرائد أخرى والتركيز على أخبارها.
وأكد صاحب التسجيل الصوتى أنه هو الذى طلب من الإعلامى التواصل لبث ما سمّاها "الفضائح"، منوهًا بأن هذا الصحفى ما زال يعمل هناك، وطلب التواصل عن طريق الواتس آب بسبب المراقبة الشديدة.
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