أحمد موسى يبدأ عرض تسجيلات صوتية من داخل قناة الجزيرة

أحمد صبرى









بدأ الإعلامى أحمد موسى نشر تسجيلات صوتية يقول إنها من داخل قناة الجزيرة لصحفي يعمل بالقناة، مؤكدًا أنه سيعرض فيديوهات حصرية عن التعليمات الموجهة ضد الدول المقاطعة لقطر وهى الإمارات والسعودية ومصر والبحرين.





وبحسب بعض التسجيلات الصوتية التى بثّها من خلال برنامجه "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، فإن تميم بن حمد، أمير قطر، أعطى توجيهات لمدير القناة ببث الأخبار التى تثير القلق داخل مصر والسعودية، كما أن هناك تعليمات بتمويل جرائد أخرى والتركيز على أخبارها.



