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بورصة وشركات
«مصر للطيران» تسير 15 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى السعودية
الثلاثاء 31 يوليه 2018 09:16 م
طائرة مصر للطيران
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الطائرة
دعاء محمود
تُسير مصر للطيران غدًا الأربعاء 12 رحلة جوية لنقل 2120 حاجا من حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية، حيث تُقلع 9 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 1550 حاجا، و3 رحلات جوية من مطار برج العرب لنقل 570 حاجا من حجاج قرعة البحيرة والغربية، والإسكندرية وشمال وجنوب سيناء وبعثة الداخلية ووزارة الصحة، وتضامن بعثة المؤسسة، فضلاً عن حجاج بماكو بمالي وترانزيت بانكوك وتأشيرات العمل والإقامة.
كما تسير مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات جوية من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى المدينة المنورة لنقل 609 حاجا من حجاج قرعة البحيرة وبعثات الداخلية ووزارة الصحة وتضامن بعثة المؤسسة وترانزيت تورنتو وحجاج بماكو بمالي وحج أفراد.
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