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أسواق عربية
القاهرة تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الكويت
الثلاثاء 31 يوليه 2018 09:04 م
البورصة المصرية 1
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خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بصعود 4 بورصات بقيادة القاهرة، وهبوط 4 أخرى بنسب ضعيفة تصدرتها بورصة الكويت.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة قفز بأكثر من 1.85% ليتجاوز 15580 نقطة.
وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.8% ليصل إلى حوالى 9825 نقطة ليواصل التعافي من خسائره في الجلسة السابقة بعد أن سجلت شركة أريد للاتصالات هبوطًا بنسبة 60% في صافي ربح الربع الثاني من العام الحالى.
بينما صعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.4% ليسجل 4337 نقطة، وزاد مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.3% ليستقر عند 4860 نقطة.
وتصدّر مؤشر بورصة الكويت خسائر البورصات فى منطقة الخليج بانخفاضه بأكثر من 1.3% ليصل إلى حوالى 5297 نقطة مع هبوط سهم بيت التمويل الكويتي 2.4% لكن ما زال السهم مرتفعًا 14% منذ بداية العام، لكنه بدّد بعض مكاسبه في الأيام القليلة الماضية مع تسارع معدل محادثاته للاندماج مع بنك بحريني منافس.
وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة بسيطة بلغت حوالى 0.2% لينخفض إلى 8295 نقطة، وهبطت أسعار أسهم بنك الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق البتروكيماويات، 0.5% لكل منهما، وتراجع أيضًا سعر سهم بنك الرياض 1.1%، وسعر سهم بنك ساب 1.6%.
وتراجع مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.9% لينزل إلى 1358 نقطة، كما خسر مؤشر سوق مال دبي العام نسبة طفيفة بلغت 0.3% ليستقر عند حوالى 2956 نقطة بسبب تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1%.
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