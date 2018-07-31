البورصة تحشد لاختبار مستوى المقاومة 15500 نقطة

البورصة المصرية

أحمد علي :



نجحت مؤشرات البورصة، في الصعود أعلى مستوى المقاومة 15500 نقطة بدعم من التحركات الإيجابية لسهم البنك التجاري الدولي - صاحب الوزن النسبي الأكبر بمؤشر EGX30- الذي صعد بنسبة 2.14% متخطيًا مستوى المقاومة 84.5 جنيه وفقًا لآخر سعر للسهم نهاية الجلسة.



كانت البورصة قد أنهت تعاملات الثلاثاء، على ارتفاع مؤشر "egx30" الرئيسي 1.85% ليسجل مستوى 15580 نقطة، وصعود مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.56% عند مستوى 744.53 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا 0.74 % ليصل إلى 1930.12 نقطة.



أكد المحللون أن سهم البنك التجاري الدولي CIB كان بمثابة القاطرة التي سحبت البورصة، نحو اختراق منطقة المقاومة 15500 نقطة، في إطار رحلة صاعدة عقب موجة من التراجعات استمرت لأكثر من 5 أسابيع تقريبًا.



توقعوا تحرك EGX30 بشكل ايجابي خلال جلسة الأربعاء، مرشحين إياه لتأكيد اختراق المقاومة 15500 نقطة والثبات أعلاه مستهدفًا مستوى 15750 نقطة، فيما رجحوا تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 صوب النقطة 750.



وسجلت السوق قيم تداول قدرها 814.847 مليون جنيه على الأسهم فقط، عبر بيع وشراء 162.981 مليون ورقة مالية، منفذة من خلال 21.426 ألف عملية، فيما استقر رأسمال البورصة السوقي عند 873.601 مليار جنيه خاسرًا صوب 10.8 مليار جنيه.



من جانبه قال إيهاب السعيد، عضو مجلس ادارة البورصة المصرية ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إن سهم البنك التجاري الدولي كان داعمًا رئيسيًا في صعود البورصة، بجانب دعم طفيف من قبل أسهم السويدي للكابلات والمجموعة المالية هيرمس.



رأى أن نجاح المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في اختراق منطقة مقاومة 15500 نقطة، بجانب الإغلاقات الإيجابية للأسهم القيادية، دليلاً على قدرة السوق على استكمال رحلة الصعود بجلسة اليوم.



رشح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، مؤشر EGX30 للتحرك الصاعد صوب مستوى 15600-15700 نقطة في إطار تأكيد اختراقه لمقاومة 15500 نقطة، موضحًا أنه حال تأكيد الاختراق فإن المؤشر يستهدف منطقة 16000 نقطة.



قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور للسمسرة، إن السوق يختبر قدرة المؤشر الرئيسي EGX30 على الصمود وتأكيد اختراق مقاومة 15500 نقطة اليوم.



أضاف أن المؤشر الرئيسي EGX30 يستهدف مستوى 15750 نقطة اليوم الأربعاء، بدعم من التحركات الإيجابية لسهم البنك التجاري الدولي والإغلاقات الجيدة للأسهم القيادية وأبرزها طلعت مصطفى، وهيرمس.



أوضح رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور للسمسرة، أن الهدف الأول للمؤشر الرئيسي للبورصة يكون مستوى 16000 نقطة وذلك على المدى القصير.