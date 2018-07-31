السيسي يكرم منتخب مصر للغواصات الآلية بالمؤتمر السادس للشباب‎

السيسي يكرم منتخب مصر للغواصات الآلية

المال خاص



كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شباب منتخب مصر للغواصات الآلية الذي أحرز نجاحاً علمياً عالمياً بالفوز بالمركزين الأول والثالث في النهائيات الدولية لمسابقة الغواصات الآلية ROV، والتي أقيمت مؤخراً بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، جاء ذلك فاعليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي عقد في جامعة القاهرة على مدار يومي 28 – 29 يوليو الجاري ، بمشاركة ثلاثة آلاف من شباب الجامعات والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة ونخبة من رجال الدولة وممثلين عن مختلف المحافظات.



شارك المنتخب المصري ضمن 5 فرق عربية لينافس من خلالها أكثر من 80 فريق من مختلف أنحاء العالم مثل أمريكا، روسيا، إنجلترا، الصين، اليابان، الهند، إندونيسيا، تركيا، المغرب وعديد من الدول العربية في خطوة جديدة من شأنها تعزيز المميزات التنافسية للكوادر المصرية وريادتهم في المحافل والمسابقات الدولية.



ونظم النسخة العربية من المسابقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع مؤسسة حدث للإبداع وريادة الأعمال ومجمع الإبداع ببرج العرب، تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالاتWE.



تجدر الإشارة إلى أن فريق فورتكس ( (Vortex من جامعة الاسكندرية كان قد فاز بالمركز الأول على مستوى العالم، وفاز بالمركز الثالث فريق (MIA) من جامعة الاسكندرية ،بينما جاء الفريق الروسي في المركز الثاني، واستطاعت الفرق المصرية المشاركة التفوق على 28فريق من أفضل دول العالم في تكنولوجيا الروبوتات البحرية، كما استطاع المنتخب المصري ابهار العالم والاستحواذ على تقدير وإعجاب لجان التحكيم الدولية ومحكمي وكالة ناسا.



وخاضت الفرق المصرية منافسة شرسة مع اكثر من 28 فريقًا من 19 دولة حول العالم، واستطاع فريق Vortex الذي حصد المركز الأول الفوز بجائزة أكبر عدد من نقاط لتحقيقه أطول عمق للروبوت فى الماء، بينما فاز فريق MIA بجائزة أفضل روبوت بأقل تكلفة إلى جانب حصوله على المركز الثالث.