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بنـــوك
القطاع العائلى يدخر 36 مليار جنيه بالبنوك خلال شهر
الثلاثاء 31 يوليه 2018 07:46 م
تعويم الجنيه
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تعويم الجنيه
محمد سالم
رفع القطاع العائلى فى مصر أرصدة مدخراته بالعملة المحلية لدى البنوك بنحو 36.2 مليار جنيها خلال شهر يونيو الماضى لتسجل 1.885 تريليون جنيه مقابل 1.849 تريليون بنهاية مايو ، حسبما كشفت بيانات احصائية مبدئية للبنك المركزى ، اليوم الثلاثاء.
وقال المركزى أن ودائع القطاعات غير الحكومية زادت بقيمة 50 مليار جنيها لتقترب بشدة من مستوى 2.3 تريليون جنيها مقابل 2.249 تريليون خلال نفس الفترة.
أشار الى زيادة الودائع تحت الطلب (حسابات جارية وبعض الأنواع من حسابات التوفير) بنحو 19 مليار جنيها لتسجل 381.717 مليارا مقابل 362.7 مليار جنيه ، وتوزعت تلك الودائع بواقع 145.3 مليار جنيها للقطاع العائلى ، و 207.85 مليارا للقطاع الخاص و 28.671 مليارا للقطاع العام.
أيضا ارتفعت الودائع والمدخرات لأجل بقيمة 31.2 مليار جنيها لتسجل 1.9 تريليون جنيها بنهاية شهر يونيو الماضى ، موزعة كالتالى : 28 مليار جنيها للقطاع العام ، 149.45 مليارا لقطاع الأعمال الخاص ، و 1.7 تريليون جنيها للقطاع العائلى
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