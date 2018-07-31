الداخلية تعلن شروط الحصول على الإقامة المؤقتة للأجانب

وزارة الداخلية

المال - خاص



أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن ضوابط السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة فى البلاد، حال إمتلاك عقار مسجل.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن يأتي ذلك في إطار تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة للأجانب، الذين يمتلكون عقاراً بمصر تفعيلاً لقرار وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2017م، على أن يتم منح الترخيص فى الإقامة للأجانب ملاك العقارات على النحو التالي:



- الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائة ألف دولار.

- الترخيص فى الإقامة لمدة 3 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائتى ألف دولار.

- الترخيص فى الإقامة لمدة 5 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار.



وأكدت الوزارة -حسبما جاء في البيان- أنه لابد أن يراعي الضوابط والشروط الآتية:

-أن يكون عقد شراء العقار موثق بالشهر العقارى "إشهار نهائى".

-أن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بإستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية " الدولارية " وأنه تم إستبدالها بالجنية المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد .

-أن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لازال مسجل باسمه.