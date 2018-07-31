الوطنية للإعلام تنعى سمير التونى أحد مؤسسى قطاع الأخبار

رحاب صبحى

نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامي الكبير سمير التونى، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

وقال زين: فقدنا إعلاميًّا كبيرًا أثرى العمل الإعلامى أحد مؤسسى قطاع الاخبار الذى تَفانى فى أداء رسالته المهنية عبر رحلة عطاء ممتدة من خلال برامجه "رسائل الجنود والضباط" خلال حرب اليمن وبرنامج "من مجلسي الشعب والشوري" وبرنامج "القاعدة الشعبية" الذي طرح خلاله مشاكل وقضايا الناس ووجهة نظر وردّ المسئولين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بعظيم رحمته ويُلهم أهله الصبر والسلوان.