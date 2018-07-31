تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 612 جنيهًا

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب فى التعاملات -اليوم الثلاثاء- تراجعًا، على خلفية تراجع البورصة العالمية للذهب.



وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ "المال"، أن عيار 21 اليوم سجل 612 جنيهًا للجرام، مقابل 614 -أمس.



وسجل عيار 18 سجل 524 جنيهًا، وعيار 24 نحو 700 جنيه، وسجلت الأوقية 1219 دولارًا بدلاً من 1222 -أمس.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4897 جنيهًا بدلاً من 4912.