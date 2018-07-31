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عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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السعر بالجنيه المصري
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الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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بط
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سمك بوري
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سمك مكرونة
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جمبري
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كابوريا
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لحم كندوز
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لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 612 جنيهًا
الثلاثاء 31 يوليه 2018 07:11 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب فى التعاملات -اليوم الثلاثاء- تراجعًا، على خلفية تراجع البورصة العالمية للذهب.
وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ "المال"، أن عيار 21 اليوم سجل 612 جنيهًا للجرام، مقابل 614 -أمس.
وسجل عيار 18 سجل 524 جنيهًا، وعيار 24 نحو 700 جنيه، وسجلت الأوقية 1219 دولارًا بدلاً من 1222 -أمس.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4897 جنيهًا بدلاً من 4912.
الذهب
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