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بورصة وشركات
سبأ للأدوية تحدد مواعيد التوزيع المجانى لزيادة رأس المال
الثلاثاء 31 يوليه 2018 07:01 م
شركة سبأ الدولية للأدوية
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شركة سبأ الدولية للأدوية
رجب عزالدين
قالت شركة سبأ الدولية للأدوية، إن الحق فى توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأس المال سينتهى بالنسبة لحامل ومشترى السهم، بنهاية جلسة 15 أغسطس المقبل.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن توزيع الأسهم المجانية سيبدأ اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء الحق فى 16 أغسطس، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر.
ونوهت الشركة إلى أن إعلان التوزيع مفصلاً سيتم نشره -غدًا الأربعاء- بجريدتى المال والبورصة.
وتقدمت الشركة فى وقت لاحق للبورصة المصرية بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 66 مليونًا إلى 77 مليون جنيه، بزيادة قدرها 11 مليونًا، موزعة على 5.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيهان للواحد، وجارٍ فحصها لعرضها على لجنة القيد.
ومن المقرر أن تتم الزيادة بتوزيع سهم مجاني كل ستة أسهم أصلية ممولة بالكامل عن طريق أرباح العام، والأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2017.
وحصلت الشركة على موافقة الرقابة المالية فى 15 مارس الماضى لنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر.
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