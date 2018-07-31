الزيوت المستخلصة تختار بنك مصر إيران بديلاً لتلقى الاكتتاب

الزيوت المستخلصة

رجب عزالدين



أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، عن تغيير البنك المتلقى للاكتتاب، واختيار بنك مصر إيران لتنفيذ هذه العملية.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بتغيير البنك متلقى الاكتتاب من البنك الأهلى الكويتى إلى بنك مصر إيران بجميع فروعه وبنفس الشروط المعلنة.



وتابعت الشركة أنها ستقوم بنشر هذا التعديل فى الصحف التى نشرت إعلان الاكتتاب فى زيادة رأس المال.



ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 22 يوليو الجارى، على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 157.2 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.