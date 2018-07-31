البيتكوين

رويترز



هبطت بيتكوين العملة الرقمية المشفرة بأكثر من 5% أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في أسبوع مع مواصلة المستثمرين تقليص حيازاتهم من العملات الرقمية.



كما هبطت العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم 5.21% إلى 7735.00 دولارا، بعد أن تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى أقل من 7700 دولار.