ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية تتراجع 5.2 مليار جنيها خلال يونيو

الدولار وجني ثمار الإصلاح

محمد سالم

قلص القطاع الخاص ودائعه بالعملة الأجنبية سواء الآجلة أو (تحت الطلب) بما يعادل 5.2 مليار جنيها خلال شهر يونيو الماضى ، وكشف تقرير للبنك المركزى المصرى ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل ودائع العملة الأجنبية للقطاع مستوى 190.161 مليار جنيها بنهاية يونيو مقابل 195.377 مليارا فى مايو.



أشار التقرير الى ارتفاع أرصدة الودائع الأجنبية لدى بنوك القطاع المصرفى ككل إلى ما يعادل 717 مليار جنيها بنهاية شهر يونيو الماضى مقابل 716.4 مليار فى يونيو بمعدل زيادة 557 مليون جنيها توازى نحو 31 مليون دولار فقط محسوبة على أساس سعر صرف الدولار بنهاية يونيو البالغ 17.93 جنيه.



وينشر المركزى بيانات وتطور الودائع بالعملات الأجنبية مقومة بالجنيه المصرى.



وكشف التقرير عن تراجع بند الودائع تحت الطلب لتصل إلى 149.8 مليار جنيها ، مقابل 150.07 مليار ، بتراجع 302 مليون جنيها ، مدفوعة بهبوط ودائع القطاع العام بنحو 1.1 مليار جنيها لتصل الى 8.104 مليار فى يونيو مقابل 9.2 مليار فى مايو .



كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بما يعادل 395 مليون جنيها لتسجل 8.8804 مليار جنيها مقابل 8.9199 مليار فى مايو . بينما زادت ودائع القطاع العائلى بقيمة تعادل 1.3 مليار جنيها لتصل الى 5.3 مليار مقابل 5.177 مليارا



وعلى صعيد الودائع الآجلة بالعملة الأجنبية ، فقد ارتفعت إجمالاً بما يعادل 859 مليون جنيها لتسجل 567.19 مليار جنيها بنهاية يونيو مقابل إلى 566.33 مليار جنيه فى مايو ، وقال البنك المركزى أن القطاع العائلى سجل ما يعادل 432.3 مليار جنيها فى يونيو مقابل 428.1 مليار جنيه في مايو.



كما لفت التقرير إلى تراجع ودائع القطاع الخاص إلى 101.36 مليار جنيها مقابل 106.138 مليار جنيه فى مايو ، بينما صعدت ودائع القطاع الحكومى الى 33.5 مليار جنيها مقابل 32.1 مليار .

